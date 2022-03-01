Каталог компаний
Babbel
Babbel Зарплаты

Зарплата Babbel варьируется от $63,584 общей компенсации в год для Аналитик данных в нижнем диапазоне до $114,637 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Babbel. Последнее обновление: 10/16/2025

Инженер-программист
Median $87.9K

Фронтенд-разработчик

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Менеджер по разработке ПО
Median $115K
Бизнес-аналитик
$93.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Аналитик данных
$63.6K
Управление персоналом
$83.9K
Маркетинг
$70.7K
Продуктовый дизайнер
$68.4K
Продуктовый менеджер
$75.8K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Babbel — Менеджер по разработке ПО с годовой общей компенсацией $114,637. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Babbel составляет $79,850.

