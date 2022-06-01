Каталог компаний
Aya Healthcare
Aya Healthcare Зарплаты

Зарплата Aya Healthcare варьируется от $110,744 общей компенсации в год для Продукт-дизайнер в нижнем диапазоне до $237,180 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Aya Healthcare. Последнее обновление: 11/14/2025

Программный инженер
Median $175K

Full-Stack разработчик

Продукт-менеджер
Median $165K
Продукт-дизайнер
$111K

Проектный менеджер
$131K
Рекрутер
$146K
Менеджер по разработке ПО
$237K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Aya Healthcare — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $237,180. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Aya Healthcare составляет $155,481.

