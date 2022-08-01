AXS Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата AXS варьируется от $99,500 общей компенсации в год для Обслуживание клиентов в нижнем диапазоне до $198,990 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников AXS. Последнее обновление: 10/10/2025

$160K

Продуктовый менеджер
Median $113K
Инженер-программист
Median $105K
Обслуживание клиентов
$99.5K

Аналитик данных
$119K
Менеджер по разработке ПО
$199K
Часто задаваемые вопросы

Другие ресурсы