Axonius
Axonius Зарплаты

Зарплата Axonius варьируется от $81,846 общей компенсации в год для Рекрутер в нижнем диапазоне до $159,200 для Маркетинговые операции в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Axonius. Последнее обновление: 10/10/2025

$160K

Инженер-программист
Median $140K

Фулстек-разработчик

Менеджер по разработке ПО
Median $144K
Маркетинговые операции
$159K

Продуктовый менеджер
$127K
Рекрутер
$81.8K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Axonius — Маркетинговые операции at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $159,200. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Axonius составляет $140,480.

