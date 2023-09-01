Справочник компаний
Axelra
    О компании

    Axelra is a company that accelerates tech venture building at early stage for corporates and startups with skin in the game. They deliver and launch MVPs in 100 days as private or public beta.

    axelra.com
    Веб-сайт
    2019
    Год основания
    30
    Количество сотрудников
    $1M-$10M
    Примерная выручка
    Штаб-квартира

    Другие ресурсы