AwanTunai
AwanTunai Зарплаты

Диапазон зарплат AwanTunai варьируется от $7,300 в общей компенсации в год для Специалист по данным на нижнем конце до $159,200 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. AwanTunai. Последнее обновление: 8/9/2025

$160K

Специалист по данным
$7.3K
Инженер-программист
$37.5K
Руководитель отдела разработки
$159K

Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

Korkeimmin palkattu rooli AwanTunai:ssa on Руководитель отдела разработки at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $159,200. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
AwanTunai:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $37,510.

