Справочник компаний
Avidbots
Работаете здесь? Заявить о своей компании

Avidbots Зарплаты

Диапазон зарплат Avidbots варьируется от $92,263 в общей компенсации в год для Менеджер по продукту на нижнем конце до $121,187 для Операции по работе с персоналом на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Avidbots. Последнее обновление: 8/9/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Инженер-программист
Median $93.7K
Операции по работе с персоналом
$121K
Менеджер по продукту
$92.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Avidbots, — это Операции по работе с персоналом at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $121,187. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Avidbots, составляет $93,655.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для Avidbots

Связанные компании

  • Stripe
  • Dropbox
  • Pinterest
  • Square
  • Airbnb
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы