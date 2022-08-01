Каталог компаний
Avid Technology Professionals
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Avid Technology Professionals Зарплаты

Зарплата Avid Technology Professionals варьируется от $81,594 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $125,625 для Менеджер проектов в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Avid Technology Professionals. Последнее обновление: 8/27/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Маркетинговые операции
$107K
Менеджер проектов
$126K
Инженер-программист
$81.6K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

40 15
40 15
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Avid Technology Professionals — Менеджер проектов at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $125,625. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Avid Technology Professionals составляет $107,485.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Avid Technology Professionals не найдены

Похожие компании

  • Databricks
  • Flipkart
  • Lyft
  • Tesla
  • Netflix
  • Все компании ➜

Другие ресурсы