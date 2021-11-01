Каталог компаний
Aviatrix
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Aviatrix Зарплаты

Зарплата Aviatrix варьируется от $81,397 общей компенсации в год для Успех клиентов в нижнем диапазоне до $301,500 для Архитектор решений в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Aviatrix. Последнее обновление: 8/26/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
MTS $163K
Staff Engineer $233K
Principal Engineer $239K
Senior Principal Engineer $297K

Фулстек-разработчик

Сетевой инженер

Успех клиентов
$81.4K
Инженер по продажам
$219K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

40 15
40 15
Архитектор решений
$302K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Aviatrix Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Есть вопрос? Спросите у сообщества.

Посетите сообщество Levels.fyi, чтобы общаться с сотрудниками из разных компаний, получать советы по карьере и многое другое.

Перейти сейчас!

Часто задаваемые вопросы

Najbolje plačana pozicija pri Aviatrix je Архитектор решений at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $301,500. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Aviatrix je $233,200.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Aviatrix не найдены

Похожие компании

  • Infoblox
  • ADARA Networks
  • Spectralink
  • Velocitor Solutions
  • Proofpoint
  • Все компании ➜

Другие ресурсы