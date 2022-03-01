AVEVA Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата AVEVA варьируется от $26,427 общей компенсации в год для Продажи в нижнем диапазоне до $209,000 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников AVEVA. Последнее обновление: 8/26/2025

$160K

Инженер-программист
Associate Software Engineer $104K
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $160K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Менеджер по разработке ПО
Median $209K
ИТ-специалист
Median $111K

Маркетинг
Median $120K
Обслуживание клиентов
$147K
Специалист по данным
$99.5K
Финансовый аналитик
$102K
Продуктовый дизайнер
$100K
Продуктовый менеджер
$128K
Менеджер программ
$67.2K
Менеджер проектов
$92.2K
Продажи
$26.4K
Архитектор решений
$113K
Технический менеджер программ
$148K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в AVEVA — Менеджер по разработке ПО с годовой общей компенсацией $209,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в AVEVA составляет $111,000.

