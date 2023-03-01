Каталог компаний
Avetta
Avetta Зарплаты

Зарплата Avetta варьируется от $100,284 общей компенсации в год для Менеджер проектов в нижнем диапазоне до $402,000 для Менеджер по работе с данными в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Avetta. Последнее обновление: 8/26/2025

$160K

Инженер-программист
Median $132K
Менеджер по работе с данными
$402K
Продуктовый менеджер
$137K

Менеджер проектов
$100K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Avetta — Менеджер по работе с данными at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $402,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Avetta составляет $134,600.

