Avenue Code
Avenue Code Зарплаты

Зарплата Avenue Code варьируется от $22,038 общей компенсации в год для Рекрутер в нижнем диапазоне до $201,000 для Менеджер проектов в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Avenue Code. Последнее обновление: 8/26/2025

$160K

Инженер-программист
Median $30.1K

Бэкенд-разработчик

Продуктовый менеджер
Median $95.9K
Бизнес-аналитик
$111K

Продуктовый дизайнер
$39.6K
Менеджер проектов
$201K
Рекрутер
$22K
Менеджер по разработке ПО
$52.3K
Архитектор решений
$71.6K
UX-исследователь
$135K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Avenue Code — Менеджер проектов at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $201,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Avenue Code составляет $71,640.

