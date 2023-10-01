Avature Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Avature варьируется от $2,841 общей компенсации в год для Обслуживание клиентов в нижнем диапазоне до $119,400 для Копирайтер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Avature. Последнее обновление: 8/26/2025

$160K

Инженер-программист
Median $20.1K
Копирайтер
$119K
Обслуживание клиентов
$2.8K

ИТ-специалист
$18.4K
Инженер-механик
$41.4K
Продуктовый дизайнер
$28.3K
Продуктовый менеджер
$52.4K
Менеджер проектов
$8.4K
Менеджер по разработке ПО
$64.9K
Архитектор решений
$77.4K
Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at Avature is Копирайтер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $119,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Avature is $34,882.

