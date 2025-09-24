Каталог компаний
Avantus Federal
Avantus Federal Специалист по данным Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Специалист по данным in United States в Avantus Federal составляет $100K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Avantus Federal. Последнее обновление: 9/24/2025

Медианный пакет
company icon
Avantus Federal
Data Scientist
Washington, DC
Общая сумма в год
$100K
Уровень
1
Оклад
$100K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
2 Лет
Какие карьерные уровни в Avantus Federal?

$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Специалист по данным в Avantus Federal in United States составляет $105,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Avantus Federal для позиции Специалист по данным in United States составляет $100,000.

Другие ресурсы