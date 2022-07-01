Справочник компаний
AvantStay Зарплаты

Диапазон зарплат AvantStay варьируется от $104,520 в общей компенсации в год для Руководитель отдела разработки на нижнем конце до $122,400 для Инженер-программист на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. AvantStay. Последнее обновление: 8/9/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Отдел кадров
$107K
Инженер-программист
$122K
Руководитель отдела разработки
$105K

FAQ

