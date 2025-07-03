Каталог компаний
Avantor
Avantor Зарплаты

Зарплата Avantor варьируется от $119,761 общей компенсации в год для Инженер-механик в нижнем диапазоне до $234,969 для Аналитик кибербезопасности в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Avantor. Последнее обновление: 8/26/2025

$160K

Продажи
Median $125K
Специалист по данным
$201K
Маркетинг
$179K

Инженер-механик
$120K
Продуктовый менеджер
$151K
Аналитик кибербезопасности
$235K
Инженер-программист
$201K
Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at Avantor is Аналитик кибербезопасности at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $234,969. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Avantor is $179,100.

