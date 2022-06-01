Справочник компаний
Avant
Avant Зарплаты

Диапазон зарплат Avant варьируется от $99,500 в общей компенсации в год для Дизайнер продукта на нижнем конце до $306,626 для Руководитель отдела науки о данных на верхнем конце.

$160K

Инженер-программист
Median $150K
Менеджер по продукту
Median $110K
Аналитик данных
$101K

Руководитель отдела науки о данных
$307K
Специалист по данным
$181K
Дизайнер продукта
$99.5K
Руководитель отдела разработки
$285K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Avant, — это Руководитель отдела науки о данных at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $306,626. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Avant, составляет $150,000.

