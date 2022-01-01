Справочник компаний
Autonomous
Autonomous Зарплаты

Диапазон зарплат Autonomous варьируется от $26,532 в общей компенсации в год для Руководитель проекта на нижнем конце до $64,675 для Специалист по информационным технологиям на верхнем конце.

$160K

Гражданский инженер
$44K
Специалист по информационным технологиям
$64.7K
Руководитель проекта
$26.5K

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Autonomous, — это Специалист по информационным технологиям at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $64,675. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Autonomous, составляет $44,001.

