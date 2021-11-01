Справочник компаний
Automox
Automox Зарплаты

Диапазон зарплат Automox варьируется от $119,400 в общей компенсации в год для Менеджер программы на нижнем конце до $165,825 для Менеджер по продукту на верхнем конце.

$160K

Инженер-программист
Median $165K
Отдел кадров
$129K
Менеджер по продукту
$166K

Менеджер программы
$119K
FAQ

The highest paying role reported at Automox is Менеджер по продукту at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $165,825. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Automox is $147,175.

