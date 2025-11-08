Каталог компаний
Autodesk
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Менеджер по разработке ПО Уровень

M4

Уровни в Autodesk

Сравнить уровни
  1. M1Supervisor
  2. M2Associate Manager
  3. M3Manager
    4. Показать 3 Больше уровней
Средняя Ежегодно Общее вознаграждение
₹145,849
Базовая зарплата
₹6,927,232
Акции ()
₹4,336,350
Бонус
₹1,385,464
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Есть вопрос? Спросите у сообщества.

Посетите сообщество Levels.fyi, чтобы общаться с сотрудниками из разных компаний, получать советы по карьере и многое другое.

Перейти сейчас!

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Autodesk не найдены

Похожие компании

  • Akamai
  • Cornerstone OnDemand
  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Все компании ➜

Другие ресурсы