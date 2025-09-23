Компенсация Менеджер по разработке ПО in United States в Autodesk составляет от $188K за year для M1 до $406K за year для M5. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $300K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Autodesk. Последнее обновление: 9/23/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
M1
$188K
$163K
$15K
$10K
M2
$219K
$168K
$32.5K
$18.8K
M3
$236K
$175K
$42.5K
$18.8K
M4
$332K
$210K
$80.1K
$41.5K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
В Autodesk RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)
33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)
33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.30% ежегодно)
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
