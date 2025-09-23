Каталог компаний
Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Autodesk. Последнее обновление: 9/23/2025

Средняя общая компенсация

£66.4K - £78.2K
United Kingdom
Типичный диапазон
Возможный диапазон
£62K£66.4K£78.2K£86.3K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Autodesk RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.30% ежегодно)

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продажи в Autodesk in France составляет £86,337 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Autodesk для позиции Продажи in France составляет £61,985.

Другие ресурсы