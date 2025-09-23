Компенсация Продуктовый менеджер in United States в Autodesk составляет от $142K за year для P1 до $426K за year для P6. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $246K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Autodesk. Последнее обновление: 9/23/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
P1
$142K
$132K
$6.7K
$3.7K
P2
$143K
$120K
$14K
$9K
P3
$167K
$142K
$18.3K
$6.3K
P4
$238K
$176K
$42.7K
$19.6K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
В Autodesk RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)
33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)
33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.30% ежегодно)
