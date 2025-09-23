Каталог компаний
Средняя общая компенсация Менеджер по партнерству in Australia в Autodesk составляет от A$240K до A$327K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Autodesk. Последнее обновление: 9/23/2025

Средняя общая компенсация

A$256K - A$310K
Australia
Типичный диапазон
Возможный диапазон
A$240KA$256KA$310KA$327K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Autodesk RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.30% ежегодно)

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по партнерству в Autodesk in Australia составляет A$326,934 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Autodesk для позиции Менеджер по партнерству in Australia составляет A$239,564.

