  • Зарплаты
  • ИТ-специалист

  • Все зарплаты ИТ-специалист

Autodesk ИТ-специалист Зарплаты

Медианный компенсационный пакет ИТ-специалист в Autodesk составляет $185K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Autodesk. Последнее обновление: 9/23/2025

Медианный пакет
company icon
Autodesk
Information Technologist (IT)
hidden
Общая сумма в год
$185K
Уровень
hidden
Оклад
$147K
Stock (/yr)
$23.3K
Бонус
$14.7K
Лет в компании
0-1 Лет
Лет опыта
11+ Лет
Какие карьерные уровни в Autodesk?

$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
График вестинга

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Autodesk RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.30% ежегодно)

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Autodesk RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (8.32% ежеквартально)

  • 33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (8.32% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для ИТ-специалист в Autodesk составляет $275,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Autodesk для позиции ИТ-специалист составляет $185,033.

