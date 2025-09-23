Компенсация Специалист по данным in United States в Autodesk составляет от $160K за year для P2 до $192K за year для P4. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $150K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Autodesk. Последнее обновление: 9/23/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$160K
$132K
$15.9K
$12.6K
P3
$172K
$138K
$22K
$11K
P4
$192K
$152K
$22.5K
$16.8K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
В Autodesk RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)
33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)
33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.30% ежегодно)
