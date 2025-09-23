Каталог компаний
Autodesk
Autodesk Менеджер по работе с данными Зарплаты

Последнее обновление: 9/23/2025

Средняя общая компенсация

$266K - $313K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$248K$266K$313K$345K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

$160K

График вестинга

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Autodesk RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.30% ежегодно)

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Autodesk RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (8.32% ежеквартально)

  • 33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (8.32% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по работе с данными в Autodesk in United States составляет $345,150 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Autodesk для позиции Менеджер по работе с данными in United States составляет $247,800.

Другие ресурсы