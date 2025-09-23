Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Менеджер по разработке ПО in United States в Auth0 составляет $269K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Auth0. Последнее обновление: 9/23/2025

Медианный пакет
company icon
Auth0
Engineering Manager
Bellevue, WA
Общая сумма в год
$269K
Уровень
M2
Оклад
$190K
Stock (/yr)
$60K
Бонус
$19K
Лет в компании
0 Лет
Лет опыта
10 Лет
Какие карьерные уровни в Auth0?

$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в Auth0 in United States составляет $413,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Auth0 для позиции Менеджер по разработке ПО in United States составляет $269,000.

