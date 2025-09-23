Каталог компаний
Australian Government
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Архитектор решений

  • Все зарплаты Архитектор решений

Australian Government Архитектор решений Зарплаты

Средняя общая компенсация Архитектор решений in Australia в Australian Government составляет от A$103K до A$146K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Australian Government. Последнее обновление: 9/23/2025

Средняя общая компенсация

A$117K - A$138K
Australia
Типичный диапазон
Возможный диапазон
A$103KA$117KA$138KA$146K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 2 еще Архитектор решений заявок в Australian Government чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата

A$249K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на A$46.6K+ (иногда A$466K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.


Внести данные
Какие карьерные уровни в Australian Government?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Архитектор решений предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности

Предложить новую должность

Архитектор облачной безопасности

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Архитектор решений в Australian Government in Australia составляет A$145,862 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Australian Government для позиции Архитектор решений in Australia составляет A$102,737.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Australian Government не найдены

Похожие компании

  • Facebook
  • Netflix
  • Dropbox
  • Apple
  • Google
  • Все компании ➜

Другие ресурсы