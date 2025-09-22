Компенсация Продуктовый менеджер in United States в Aurora составляет от $221K за year для P5 до $372K за year для P8. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $288K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Aurora. Последнее обновление: 9/22/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$221K
$158K
$42.7K
$20.5K
P6
$266K
$173K
$67.3K
$25.4K
P7
$299K
$215K
$46.3K
$37.6K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Aurora Options подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Aurora Options подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)