Средняя общая компенсация Управление персоналом in United States в Aurora составляет от $122K до $167K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Aurora. Последнее обновление: 9/22/2025

Средняя общая компенсация

$132K - $157K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$122K$132K$157K$167K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

$160K

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Aurora Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Управление персоналом в Aurora in United States составляет $166,750 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Aurora для позиции Управление персоналом in United States составляет $121,800.

