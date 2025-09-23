Каталог компаний
Aurora Solar
Средняя общая компенсация Менеджер по разработке ПО in United States в Aurora Solar составляет от $198K до $270K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Aurora Solar. Последнее обновление: 9/23/2025

Средняя общая компенсация

$212K - $256K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$198K$212K$256K$270K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Aurora Solar Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в Aurora Solar in United States составляет $270,280 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Aurora Solar для позиции Менеджер по разработке ПО in United States составляет $198,050.

