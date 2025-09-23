Каталог компаний
Aurora Solar
Aurora Solar Продуктовый дизайнер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Продуктовый дизайнер in United States в Aurora Solar составляет $153K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Aurora Solar. Последнее обновление: 9/23/2025

Медианный пакет
company icon
Aurora Solar
Product Designer
hidden
Общая сумма в год
$153K
Уровень
L2
Оклад
$148K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$5K
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
2-4 Лет
Какие карьерные уровни в Aurora Solar?

$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Aurora Solar Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

El paquet salarial més alt reportat per a un Продуктовый дизайнер a Aurora Solar in United States és una compensació total anual de $164,300. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Aurora Solar per al rol de Продуктовый дизайнер in United States és $153,000.

