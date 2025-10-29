Каталог компаний
Aurizn
Aurizn Программный инженер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Australia в Aurizn составляет A$74.5K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Aurizn. Последнее обновление: 10/29/2025

Медианный пакет
company icon
Aurizn
Software Engineer
Adelaide, SA, Australia
Общая сумма в год
A$74.5K
Уровень
Graduate
Оклад
A$74.5K
Stock (/yr)
A$0
Бонус
A$0
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
3 Лет
Какие карьерные уровни в Aurizn?
Block logo
+A$89.4K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.8K
Datadog logo
+A$53.9K
Verily logo
+A$33.9K
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Включенные должности

Предложить новую должность

Full-Stack разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Aurizn in Australia составляет A$82,796 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Aurizn для позиции Программный инженер in Australia составляет A$75,308.

Другие ресурсы