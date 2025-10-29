Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Дата-сайентист in Australia в Aurizn составляет A$80.3K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Aurizn. Последнее обновление: 10/29/2025

Медианный пакет
company icon
Aurizn
Data Scientist
Adelaide, SA, Australia
Общая сумма в год
A$80.3K
Уровень
-
Оклад
A$80.3K
Stock (/yr)
A$0
Бонус
A$0
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
2 Лет
Какие карьерные уровни в Aurizn?
Block logo
+A$89.4K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.8K
Datadog logo
+A$53.9K
Verily logo
+A$33.9K
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Дата-сайентист в Aurizn in Australia составляет A$95,443 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Aurizn для позиции Дата-сайентист in Australia составляет A$80,279.

