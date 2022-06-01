Справочник компаний
Aura
Aura Зарплаты

Диапазон зарплат Aura варьируется от $84,575 в общей компенсации в год для Бухгалтер на нижнем конце до $258,700 для Успех клиента на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Aura. Последнее обновление: 8/22/2025

$160K

Инженер-программист
Median $130K
Менеджер по продукту
Median $176K
Бухгалтер
$84.6K

Корпоративное развитие
$137K
Успех клиента
$259K
Специалист по данным
$172K
Электроинженер
$124K
Консультант по управлению
$84.6K
Маркетинг
$139K
UX-исследователь
$159K
FAQ

O cargo mais bem pago reportado na Aura é Успех клиента at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $258,700. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Aura é $138,250.

