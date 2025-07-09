Справочник компаний
AUO
AUO Зарплаты

Диапазон зарплат AUO варьируется от $25,647 в общей компенсации в год для Электроинженер на нижнем конце до $122,400 для Технический руководитель программы на верхнем конце. Последнее обновление: 8/22/2025

Инженер-программист
Median $29K

Fullstack-инженер

Дизайнер продукта
Median $27.5K
Развитие бизнеса
$33.9K

Электроинженер
$25.6K
Инженер по аппаратному обеспечению
$48.6K
Инженер-механик
$27.6K
Менеджер по продукту
$35.7K
Технический руководитель программы
$122K
FAQ

The highest paying role reported at AUO is Технический руководитель программы at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $122,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AUO is $31,436.

