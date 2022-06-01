Справочник компаний
AuditBoard
AuditBoard Зарплаты

Диапазон зарплат AuditBoard варьируется от $52,735 в общей компенсации в год для Руководитель проекта на нижнем конце до $238,000 для Менеджер по продукту на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. AuditBoard. Последнее обновление: 8/22/2025

$160K

Инженер-программист
Median $195K

Fullstack-инженер

Менеджер по продукту
Median $238K
Продажи
Median $190K

Отдел кадров
$175K
Менеджер программы
$100K
Руководитель проекта
$52.7K
Рекрутер
$80.4K
Инженер по продажам
$194K
Руководитель отдела разработки
$213K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В AuditBoard Гранты акций/долей подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в AuditBoard, — это Менеджер по продукту с годовой общей компенсацией $238,000. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в AuditBoard, составляет $190,000.

Другие ресурсы