Audible Зарплаты

Диапазон зарплат Audible варьируется от $53,890 в общей компенсации в год для Бизнес-операции на нижнем конце до $525,300 для Специалист по информационным технологиям на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Audible. Последнее обновление: 8/22/2025

$160K

Инженер-программист
SDE I $178K
SDE II $301K

Бэкенд-инженер

Fullstack-инженер

Инженер бизнес-разведки

Специалист по данным
Median $225K
Руководитель отдела разработки
Median $360K

Менеджер по продукту
Median $220K
Менеджер программы
Median $137K
Рекрутер
Median $150K
Технический руководитель программы
Median $192K
Бизнес-операции
$53.9K
Бизнес-аналитик
$112K
Финансовый аналитик
$161K
Отдел кадров
$169K
Специалист по информационным технологиям
$525K
Юридический отдел
$393K
Консультант по управлению
$101K
Операционный маркетинг
$189K
UX-исследователь
$168K
График вестинга

5%

ГОД 1

15%

ГОД 2

40%

ГОД 3

40%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Audible RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 5% начисляется в 1st-ГОД (5.00% ежегодно)

  • 15% начисляется в 2nd-ГОД (15.00% ежегодно)

  • 40% начисляется в 3rd-ГОД (20.00% раз в полгода)

  • 40% начисляется в 4th-ГОД (20.00% раз в полгода)

25%

ГОД 1

35%

ГОД 2

40%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Audible RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 35% начисляется в 2nd-ГОД (35.00% ежегодно)

  • 40% начисляется в 3rd-ГОД (40.00% ежегодно)

FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Audible, — это Специалист по информационным технологиям at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $525,300. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Audible, составляет $178,375.

