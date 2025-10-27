Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Инженер-механик in Canada в ATS Automation составляет CA$96.5K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ATS Automation. Последнее обновление: 10/27/2025

Медианный пакет
company icon
ATS Automation
Mechanical Engineer
Cambridge, ON, Canada
Общая сумма в год
CA$96.5K
Уровень
Senior
Оклад
CA$96.5K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
7 Лет
Какие карьерные уровни в ATS Automation?
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-механик в ATS Automation in Canada составляет CA$100,462 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ATS Automation для позиции Инженер-механик in Canada составляет CA$93,793.

Другие ресурсы