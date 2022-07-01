Каталог компаний
Athelas
Athelas Зарплаты

Зарплата Athelas варьируется от $35,175 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $207,834 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Athelas. Последнее обновление: 10/9/2025

$160K

Административный помощник
$50.8K
Менеджер бизнес-операций
$169K
Маркетинговые операции
$95.8K

Продуктовый менеджер
$208K
Инженер-программист
$35.2K

Фулстек-разработчик

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Athelas Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at Athelas is Продуктовый менеджер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $207,834. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Athelas is $95,769.

