Asurion Зарплаты

Зарплата Asurion варьируется от $44,100 общей компенсации в год для Information Technologist (IT) в нижнем диапазоне до $230,000 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Asurion. Последнее обновление: 10/10/2025

$160K

Инженер-программист
Software Engineer 1 $90.2K
Software Engineer 2 $142K
Tech Lead $169K
Software Engineer 4 $190K
Software Engineer 5 $222K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Специалист по данным
Median $160K
Продуктовый менеджер
Median $145K

Менеджер по разработке ПО
Median $230K
Бизнес-аналитик
Median $93K
Продуктовый дизайнер
Median $123K
Бухгалтер
$57.1K
Менеджер бизнес-операций
$94.9K
Обслуживание клиентов
$52.8K
Менеджер по работе с данными
$179K
Финансовый аналитик
$69.3K
Управление персоналом
Median $99K
Information Technologist (IT)
$44.1K
Юридический отдел
$75.4K
Маркетинг
$209K
Маркетинговые операции
$118K
Менеджер продуктового дизайна
$185K
Менеджер программ
$156K
Продажи
$65.3K
Архитектор решений
$72.6K
UX-исследователь
$139K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Asurion — Менеджер по разработке ПО с годовой общей компенсацией $230,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Asurion составляет $123,333.

