Asurion
    • О компании

    Asurion, LLC is a privately held company based in Nashville, Tennessee that provides insurance for smartphones, tablets, consumer electronics, appliances, satellite receivers and jewelry.

    asurion.com
    Веб-сайт
    1994
    Год основания
    12,820
    Количество сотрудников
    $1B-$10B
    Предполагаемая выручка
    Головной офис

