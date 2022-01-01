Astranis Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Astranis варьируется от $121,762 общей компенсации в год для Инженер-механик в нижнем диапазоне до $225,400 для Юридический отдел в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Astranis. Последнее обновление: 8/30/2025

$160K

Инженер-программист
Median $213K
Инженер-механик
Median $122K
Инженер-аппаратчик
Median $140K

Рекрутер
Median $155K
Технический менеджер программ
Median $165K
Юридический отдел
$225K
Инженер по продажам
$139K
Венчурный капиталист
$201K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Astranis Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Astranis — Юридический отдел at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $225,400. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Astranis составляет $160,000.

