Astranis
    • О компании

    Astranis Space Technologies Corp., doing business as Astranis, is a private American geostationary communications satellite operator and manufacturer headquartered in San Francisco, California.

    astranis.com
    Веб-сайт
    2015
    Год основания
    150
    Количество сотрудников
    $10M-$50M
    Предполагаемая выручка
    Головной офис

