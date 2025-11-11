Каталог компаний
Aston
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Программный инженер

  • Backend-разработчик

Aston Backend-разработчик Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Backend-разработчик in Russia в Aston составляет RUB 1.89M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Aston. Последнее обновление: 11/11/2025

Медианный пакет
company icon
Aston
Software Engineer
Rostov-On-Don, RO, Russia
Общая сумма в год
RUB 1.89M
Уровень
M2
Оклад
RUB 1.89M
Stock (/yr)
RUB 0
Бонус
RUB 0
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
2 Лет
Какие карьерные уровни в Aston?
Block logo
+RUB 4.77M
Robinhood logo
+RUB 7.32M
Stripe logo
+RUB 1.64M
Datadog logo
+RUB 2.88M
Verily logo
+RUB 1.81M
Don't get lowballed
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Программный инженер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Backend-разработчик в Aston in Russia составляет RUB 3,269,962 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Aston для позиции Backend-разработчик in Russia составляет RUB 1,885,631.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Aston не найдены

Похожие компании

  • Amazon
  • Databricks
  • PayPal
  • Facebook
  • Flipkart
  • Все компании ➜

Другие ресурсы