ASSURANCE IQ
ASSURANCE IQ Зарплаты

Зарплата ASSURANCE IQ варьируется от $63,315 общей компенсации в год для Маркетинговые операции в нижнем диапазоне до $261,300 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников ASSURANCE IQ. Последнее обновление: 9/12/2025

$160K

Продуктовый менеджер
Median $156K
Бухгалтер
$93.1K
Специалист по данным
$152K

Маркетинг
$93.5K
Маркетинговые операции
$63.3K
Продуктовый дизайнер
$186K
Менеджер программ
$111K
Менеджер по разработке ПО
$261K
Технический менеджер программ
$173K
График вестинга

10%

ГОД 1

20%

ГОД 2

40%

ГОД 3

30%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В ASSURANCE IQ RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 10% переходит в собственность в 1st-ГОД (10.00% ежегодно)

  • 20% переходит в собственность в 2nd-ГОД (20.00% ежегодно)

  • 40% переходит в собственность в 3rd-ГОД (40.00% ежегодно)

  • 30% переходит в собственность в 4th-ГОД (30.00% ежегодно)

Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at ASSURANCE IQ is Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $261,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ASSURANCE IQ is $152,348.

