Asphalt Green
    • О компании

    Asphalt Green is a nonprofit in New York City dedicated to promoting healthy lifestyles through accessible sports, fitness, and play opportunities for people of all ages and skill levels.

    asphaltgreen.org
    Веб-сайт
    1984
    Год основания
    480
    Количество сотрудников
    $50M-$100M
    Предполагаемая выручка
    Головной офис

