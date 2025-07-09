Справочник компаний
Aspen Dental
Aspen Dental Зарплаты

Диапазон зарплат Aspen Dental варьируется от $42,806 в общей компенсации в год для Специалист по информационным технологиям на нижнем конце до $331,650 для Врач на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Aspen Dental. Последнее обновление: 8/22/2025

$160K

Инженер-программист
Median $130K
Бизнес-аналитик
$116K
Специалист по данным
$114K

Специалист по информационным технологиям
$42.8K
Врач
$332K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Aspen Dental, — это Врач at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $331,650. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Aspen Dental, составляет $115,575.

