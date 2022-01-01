ASOS Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата ASOS варьируется от $49,000 общей компенсации в год для Маркетинг в нижнем диапазоне до $130,766 для Продукт-менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников ASOS. Последнее обновление: 11/14/2025

Программный инженер
Median $87.5K

iOS-разработчик

Backend-разработчик

Бизнес-аналитик
$129K
Менеджер по анализу данных
$128K

Дата-сайентист
$95.3K
Маркетинг
$49K
Продукт-дизайнер
$84.2K
Продукт-менеджер
$131K
Архитектор решений
$92.8K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в ASOS — Продукт-менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $130,766. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ASOS составляет $94,029.

